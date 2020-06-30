Bloomberg: запрет на китайские приложения после Индии могут ввести другие страны

Примеру Индии, в которой накануне были заблокированы десятки приложений от китайских разработчиков, могут последовать другие страны - от Европы до Юго-Восточной Азии. Такое мнение высказали аналитики, опрошенные Bloomberg.

Эксперты сочли, что в условиях продолжающейся торговой войны между США и Китаем, а также на фоне укрепления позиций китайских компаний в отраслях будущего, таких как искусственный интеллект, другие государства могут пересмотреть свое отношение к тому, как Alibaba, Tencent, Baidu и другие IT-гиганты Китая обращаются с пользовательскими данными, завладевая рычагами экономического давления.

"Технонационализм будет все более явно проявляться во всех аспектах геополитики: национальной безопасности, экономической конкурентоспособности и даже социальных ценностей, - считает научный сотрудник Фонда Хинриха Алекс Капри, - Будет все труднее отделить китайские технологические фирмы от Китайской коммунистической партии и геополитических амбиций Китая".

А по мнению директора Центра азиатско-тихоокеанских исследований в Университете Линнань Чжана Баохуэя, конфликт между Индией и Китаем может сыграть на руку США. Уже сейчас власти Индии требуют от крупнейших американских онлайн-магазинов, таких как Amazon и Walmart, указывать на продаваемых товарах "страну происхождения". Запрет на китайский мессенджер WeChat может дать толчок росту WhatsApp, которым владеет Facebook, а блокировка TikTok поспособствует популярности YouTube, принадлежащего Alphabet.

Накануне правительство Индии постановило заблокировать на территории страны 59 приложений от китайских разработчиков. Как сообщалось, эти программы для iOS и Android "наносят вред суверенитету и целостности Индии, а также обороноспособности, безопасности государства и общественного порядка".

Индия является крупнейшим рынком для сервиса TikTok, разработанного китайской компанией ByteDance. Помимо него, вне закона оказались приложения для видеозвонков от Xiaomi (самого крупного продавца смартфонов в этой стране) и интернет-магазина Club Factory (третьего по размеру в Индии), мессенджер WeChat, карты Baidu и браузер UC Browser. Также под запрет попали игра Clash of Kings и файловый менеджер ES File Explorer.

Власти заявили, что получили "много жалоб из различных источников" на китайские приложения. Некоторые из них были уличены в "краже и скрытой передаче пользовательских данных на серверы, находящиеся за пределами Индии".

Запрет на китайские приложения был вынесен в условиях роста напряженности вокруг индийско-китайской границы в Гималаях. На фоне обострившегося конфликта в Индии набрало силу движение "Бойкотируй Китай!", призывающее к отказу от китайской продукции, в том числе мобильных приложений.