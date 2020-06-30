30 июня 202019:48

Семь российских телеканалов попали под запрет в Латвии

Global Look Press

Запрет на трансляцию семи входящих в пул Russia Today телеканалов в Латвии наложил Национальный совет по электронным СМИ этой республики. По оценке учреждений государственной безопасности Латвии, они якобы являются наиболее влиятельными рупорами российской пропаганды на Западе. Это RT, RT HD, RT Arabic, RT Spanish, RT Documentary, RT Documentary HD и RT TV.

Запрет на вещание на них наложен по объяснению Национальный совет по электронным СМИ Латвии потому, что они якобы находятся во владении и единоличном ведении Дмитрия Киселева, в отношении которого введены санкции Совета ЕС за разрушение территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины. Латвийский регулятор проинформирует о принятом решении другие страны и регуляторы в странах Евросоюза, сообщает ТАСС.

"Полученные нами доказательства очень серьезные, и мы призовем регуляторы всех государств ЕС последовать нашему примеру и запретить RT на своей территории. Для таких программ нет места ни в Латвии, ни в Евросоюзе", — заявил председатель Латвийского Национального совета по электронным СМИ Иварс Аболиньш.

Секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир намерен обратиться в связи с запретом трансляции семи российских телеканалов в Латвии в международные организации.

"Этот конкретный случай является очередным свидетельством тому, что слова о приверженности демократическим европейским ценностям свободного распространения информации не имеют ничего общего с реальностью и теми репрессивными мерами, которые в очередной раз обрушиваются на наших коллег", — отметил он.

Пресс-служба RT поздравила латвийские спецслужбы и Нацсовет по электронным СМИ Латвии с тем, что они защитили все арабоязычное и испаноязычное население этой прибалтийской страны от "наиболее влиятельного российского пропагандистского канала".

В ноябре 2019 года в Латвии был приостановлен показ девяти русскоязычных каналов. Их конечным бенефициаром назывался также попавший под евросоюзовские санкции Юрий Ковальчук. Среди запрещенных телеканалов были Бобер", "Дом кино", "Дом кино премиум", "Музыка Первого", "О!", "Поехали", "Телекафе", "Время: далекое и близкое" и "Петербург — Пятый канал".

Откровенные попытки зачистки информационного пространства от альтернативных точек зрения являются грубым нарушением международного права в части, касающейся свободы выражения мнения и равного доступа к информации, заметила при этом официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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