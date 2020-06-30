Просто психанул: жена обвиняемого в изнасиловании дочери рассказала подробности

В Татарстане жена подозреваемого в изнасиловании дочери рассказала СМИ подробности инцидента. Напомним, недавно суд оправдал Сергея Кукушкина, он признан невиновным в изнасиловании собственной дочери.

Жена Сергея заявила, что супруг просто психанул, травмы у ребенка нанесены непредумышленно, передает Russia Today. Кроме того, узнав о происшествии, она побоялась вызвать скорую, заведомо подозревая, что мужа могут обвинить в изнасиловании. При это, он позвонил на подстанцию скорой сам. По данным медицинской экспертизы, у девочки не выявлены следы проникновения, а только поверхностные раны.

История берет начало в 2019 году, сообщает ГТРК "Татарстан", выходящая в эфир на телеканале "Россия 1". Мужчиной заинтересовались правоохранители, когда его дочь попала в больницу. Ей помимо нательных ран, поставили диагноз "повреждение половых органов". Завели уголовное дело. На суде Сергей Кукушкин утверждал, что после ссоры с женой психанул и слишком грубо поменял ребенку памперс. Но медэксперт на заседании заявил, что травмы в девочки не случайные. Прокуратура уже опротестовала оправдательный приговор отцу.