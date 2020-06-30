Минкомсвязь: персональные данные россиян для цифровых пропусков удалены

Глава Минкомсвязи Максут Шадаев рассказал, что все персональные данные россиян, собранные для оформления цифровых пропусков, удалены.

По словам представителя ведомства, это относится лишь к тем регионам, где пропускной режим уже отменен, сообщает РИА Новости.

В то же время в пресс-службе столичного департамента информационных технологий опровергли данную информацию. В ведомстве отметили, что все персональные данные москвичей будут уничтожены после завершения служебных процедур, которые касаются пропускного режима.

К слову, руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк ранее уже говорил, что информация, введенная при оформлении цифровых пропусков, будет удалена после проведения всех судов по штрафам.