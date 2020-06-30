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75 лет Победы 51 минута назад

30 июня 202021:30 Дмитрий Кайстро

На открытии мемориала озвучена цифра погибших в Ржевской битве

На открытии мемориала озвучена цифра погибших в Ржевской битве

Сегодняшний день по праву можно считать днем величайшей исторической справедливости. В России теперь есть Ржевский мемориал. Он хорошо виден издалека. И будет напоминать о цене победы над фашизмом. 

Миллион триста погибших, раненых, пропавших без вести. Часто безымянных. Но это безымянные герои во многом решили исход войны. Да и победа в Берлине ковалась не только в тех сражениях, о которых мы знаем с детства. Но и в таких — как под Ржевом — продолжавшихся больше года и о которых долгое время не принято было говорить. Но разве было бы знамя над рейхстагом без Ржева? Ведь именно безымянные бойцы под Ржевом не дали Гитлеру перебросить подкрепления к Сталинграду и возобновить наступление на Москву. 

"Мы за Родину пали, но она — спасена", — эти строки Твардовского высечены у подножия памятника. Твардовский бы оценил сегодняшний день. Стихотворение написано от имени безымянных погибших: "Я убит подо Ржевом в безымянном болоте". Наша память о той войне — не безымянное болото.

Бессмертная душа советского солдата на невесомых журавлиных крыльях словно уносится в сияющую вечность. Оставляя под собой истерзанную боями ржевскую землю.

На открытие пронзительного мемориала, на который невозможно смотреть без кома в горле, президент Путин приехал вместе с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Лидеры тепло поприветствовали фронтовиков и лично пообщались с каждым.

Живые цветы — букеты алых роз — Владимир Путин и Александр Лукашенко возлагают к подножию величественного монумента.

Образ бронзового солдата был рожден именно великой песней "Журавли" композитора Яна Френкеля, написанной на стихи Расула Гамзатова.

Память защитников Ржева и всех героев Великой Отечественной Путин и Лукашенко почтили минутой молчания.

После минуты молчания к Путину подошел один из ветеранов и попросил автограф. Глава государства подписал листок и передал его герою-фронтовику. Как выяснилось, попросила об этом волонтер, которая сопровождала ветерана на мероприятиях.

Долгие десятилетия подвиг советских солдат подо Ржевом был недооценен. Одну из самых кровопролитных битв Великой Отечественной называли боями местного значения.

Страшные цифры советских потерь подо Ржевом привел глава государства в статье, посвящённой 75-й годовщине окончания Второй мировой войны. Эти цифры были собраны в архивах и озвучены впервые.

"Еще не так давно в официальной истории о боях подо Ржевом не принято было много говорить. Мало, скупо рассказывали о тех событиях и сами участники. Слишком тяжело было вспоминать страшную, так называемую ржевскую мясорубку. Невозможно без боли думать о тех потерях, которые понесла здесь Красная армия. Погибли, были ранены, пропали без вести более 1 миллиона 300 тысяч человек. Чудовищная, просто немыслимая цифра. Значение этой затяжной кровопролитной битвы в победе советского народа над нацизмом — огромна. Она окончательно показала врагу — пытаться вновь развернуть наступление на Москву невозможно, как невозможно сломить, покорить людей, вставших на защиту своей Родины", — заявил Владимир Путин.

"Бывают рубежи, противостояние на которых оплачено неимоверной ценой. Ржев — именно такое место, потому что за ним была столица нашей Родины и вся наша великая страна. Здесь горела земля, плавился камень и крошилась броня. Но не сдавался советский солдат. Истекал кровью на снегу в лютый мороз, умирал, но стоял насмерть", — сказал Александр Лукашенко.

Возведенный за два года, мемориал советскому солдату создали на народные пожертвования по инициативе ветеранов Великой Отечественной войны. Сегодня они приехали на открытие памятника.

"Конечно, надо было давно сделать такой памятник", — говорит женщина-фронтовичка.

"Уважение к тем, кто защищал нашу землю", — сказал ветеран войны.

Проект был реализован Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного государства России Белоруссии. Как символ памяти общего подвига.

"Время не властно над этим подвигом. И он никогда не должен, не может быть забыт. И уж тем более, затерт, замазан ложью и фальсификациями. Мы такого не допустим. Судьбы, оборвавшиеся на войне, всегда будут отзываться в нас незаживающей раной. А важнейшим нравственным ориентиром, как и сейчас, будут служить мужество и стойкость наших отцов, дедов, прадедов, их безграничная любовь к Родине, преданность Отечеству", — отметил президент России.

Ржевский мемориал — самый большой памятник советскому солдату, созданный в современной России и других странах, некогда бывших частью единого государства.

Вместе с насыпным курганом высота мемориала 35 метров. Вес фигуры 80 тонн. Но главное во всем облике воина — застывшие в фигуре мужество и скорбь. Символ цены великой Победы.

"В момент пика наступления наша армия теряла в день 7 тысяч человек", — проинформировал общественность Владимир Мединский, помощник президента РФ, председатель РВИО.

Душу солдата уносят в небо 35 журавлей. Самый маленький весит 800 кг, а самый крупный — больше тонны.

Уникальность памятника — в его воздушности. Добиться такого эффекта удалось за счёт специального каркаса. Плащ-палатка солдата визуально как бы растворяется в журавлях. При этом вся конструкция опирается лишь на одну бронзовую птицу.

На шестиметровых плитах мемориала высечены имена 62 тысяч солдат, погибших подо Ржевом и похороненных в этой земле. Под памятником строчки из легендарного стихотворения Твардовского "Мы за Родину пали, но она спасена".

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