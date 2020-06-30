Разработчикам выдали первые компьютеры с собственными чипами Apple

Компания Apple начала поставки Developer Transition Kit (DTK) - специальных комплектов, которые позволяют разработчикам начать адаптацию своих macOS-приложений под новую процессорную архитектуру уже сейчас. Устройство выглядит как обычный Mac Mini, только вместо Intel Core в него установлен "мобильный" ARM-чип A12Z Bionic собственной разработки Apple (такой же используется, например, в iPad Pro 2020).

Напомним, на прошлой неделе компания объявила, что в ноутбуки и компьютеры Mac следующего поколения будут устанавливаться ARM-процессоры, а не решения Intel на x86, которые использовались с 2006 года. Софт, созданный под x86, несовместим с ARM, поэтому разработчикам понадобится переписать свои приложения для будущих компьютеров.

Для тех, кто хочет сделать это как можно раньше, Apple предложила программу Universal App Quick Start Program, в рамках которой можно взять в годовую аренду комплект с модифицированным Mac Mini за $500. Вместе с этим разработчики подписывают соглашение, которое запрещает им делиться какой-либо информацией об устройствах.

Впрочем, пишет Ars Technica, некоторых это не остановило от "сливов" в онлайн-базу Geekbench. Судя по записям, DTK оснащены четырьмя виртуальными ядрами (хотя в A12Z их восемь - четыре энергоэффективных и четыре высокопроизводительных). Также аппараты комплектуются 16 гигабайтами оперативной памяти и накопителем емкостью 512 ГБ.

Замеры проводились в версии Geekbench 5.2.0 для macOS x86 (64-разрядной), то есть запускались при помощи технологии Rosetta 2, эмулирующей работу x86 на ARM-процессоре. В однопоточном тесте DTK набрал 811 баллов (что на 20% медленнее самого простого чипа i3-1000ng4 в Macbook Air), в многопоточном - 2781 (на 38% быстрее его же).

Как ожидается, потребители смогут купить Mac c собственным процессором Apple до конца года. На презентации глава компании Тим Кук заявлял, что переход Mac на процессоры с новой архитектурой займет два года, при этом macOS продолжат обновлять для компьютеров с чипами Intel еще "много лет".