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Коронавирус 1 час назад

30 июня 202022:46 Алексей Головко

Весомый вклад в борьбу с COVID-19 в России внесли военные медики

Весомый вклад в борьбу с COVID-19 в России внесли военные медики

Российская система здравоохранения доказала, что способна быстро отвечать на непростые вызовы, и механизм оперативного реагирования нужно сохранить. Об этом говорил Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу. Глава ведомства сообщил, что сданы еще пять многофункциональных больниц — в Воронеже, трех городах Дагестана и Пензе. А два новых госпиталя — с УЗИ, томографами и современными лабораториями — планируется построить в Пскове и Великих Луках к середине сентября.

Еще недавно здесь были чистые поля, а теперь – новейшие госпитали – в Воронеже, Пензе и Дагестане. А еще 16 таких же медцентров по всей стране уже работают и спасают пациентов. Построено военными. Лечат всех жителей регионов.

"Сделано все необходимое, чтобы быстро нарастить мощности по специализированным койкам в тех субъектах Федерации, где ситуация складывалась наиболее сложно. Напомню, что уже через два месяца после начала эпидемии 15 мая приступили к работе 16 медцентров Минобороны для больных коронавирусом. Они были построены в беспрецедентно короткие сроки и с высоким качеством. Для работы в них было подготовлено более 2 тысяч высококвалифицированных специалистов. За 1,5 месяца эти медучреждения доказали свою востребованность. В них прошли лечение свыше 4,5 тысяч человек, было проведено свыше 25 тысяч различных исследований", — сообщил Владимир Путин.

Жесткий норматив на постройку — уложиться надо за 30 дней. Сразу после отделочных работ — установка оборудования в палаты. Все эти спасающие жизни аббревиатуры — ИВЛ, КТ, УЗИ, МРТ. Десятки медиков, умеющих с этой техникой работать — и вот готов центр, где можно проводить лечение практически любой сложности.

"В соответствии с вашим поручением, в Воронеже, а также в городах республики Дагестан — Каспийске, Дербенте и Хасавюрте — министерство обороны построило четыре многофункциональных медицинских центра общей емкостью 400 койкомест. Все центры оснащены необходимым современным медицинским оборудованием и готовы принять первых пациентов. Дагестанские врачи по просьбе руководства республики прошли дополнительное обучение в военно-медицинской академии имени Кирова", — доложил Сергей Шойгу, министр обороны РФ.

Решение о постройке тех самых первых 16 центров было принято в самый тяжелый момент эпидемии. Середина марта, коронавирус уже в стране. По России идет фактически мобилизация медиков. Нужны новые койки. И тогда по приказу Верховного главнокомандующего на помощь приходит армия.

Они раскинулись по стране, как противовирусные пограничные заставы — от Калининграда, Смоленска и Севастополя до Уссурийска, Хабаровска и Камчатки. Два десятка стандартных и высокотехнологичных госпиталя. Почти 2 тысячи новых больничных коек со всем необходимым.

"Ситуация, с которой мы столкнулись, показала, что отечественная система здравоохранения, да и в целом страна, способна быстро реагировать на самые непростые вызовы. В короткие сроки были сконцентрированы необходимые ресурсы, созданы дополнительные специализированные койки. И подчеркну, весь механизм оперативного реагирования на распространение инфекции и оказания помощи регионам был детально отработан. И он всегда должен оставаться на самом высоком уровне готовности", — отметил президент РФ.

Пример такого реагирования — ситуация в Дагестане. Республика от вируса пострадала сильнее многих регионов. Армейские медики сначала здесь разбили полевой госпиталь — надувные палатки со всем необходимым оборудованием. Теперь же появились стационары. Решение, что в Дагестане нужны три таких больницы — тоже президентское.

"Новый медицинский центр позволит дополнительно охватить диагностикой и качественным лечением население горных районов. Еще раз благодарим вас за оказанную помощь республике в это непростое время", — поблагодарила Кавсарат Шуайбова, и.о. главного врача Хасавюртовской центральной районной больницы.

Глава республики Владимир Васильев перед совещанием у президента осмотрел все три госпиталя. Кроме них в Дагестане остаются и еще два временных военно-полевых — в Буйнакске и Ботлихе. Медики в погонах, боровшиеся с вирусом и в Италии, и в Сербии многому научили гражданских врачей.

" Сергей Кожугетович, спасибо за то, что дали возможность нашим врачам обучиться. Они сейчас себя здесь проявят. Владимир Владимирович, у нас более 10 тысяч врачей боролись с COVID-19. Они все сейчас в той или иной степени прошли обучение благодаря вот этим прикомандированным к нам", — сообщил Васильев.

Усилием всей системы здравоохранения, и с помощью военных, ситуацию в Дагестане удалось переломить.

"В Дагестане общие усилия позволили стабилизировать общую обстановку и сегодня на стационарном лечении находятся уже в 10 раз меньше человек, всего 900 осталось, с того момента, когда мы приступили к масштабной работе", — отметил Михаил Мурашко, министр здравоохранения РФ.

Построить военный госпиталь в Воронеже попросили власти региона. И губернатора поразили темпы работы.

"Работы начались 26 апреля, велись круглосуточно, без выходных и выполнены с высоким качеством", — подчеркнул Александр Гусев, губернатор Воронежской области.

Теперь здесь 200 новых коек, где спасать воронежцев от различных болезней будут даже, когда вирус уйдет окончательно. Всё строительство и начинка палат согласованы с врачами, что будут там работать.

Госпиталь в Пензе будет обслуживать и соседние микрорайоны. А главное — везде военные создают центры способные существовать автономно и проводить полный цикл процедур — от тестов на COVID-19 до сложных операций.

Владимир Путин особо отмечает всю военную медицину, которая и гражданскому здравоохранению помогает и при этом выполняет свои непосредственные функции.

"В последние недели особое внимание было уделено здоровью военнослужащих, которым предстояло принять участие в параде или, точнее, в парадах по случаю 75-й годовщины Победы. Эти торжества ждала вся страна. И парады состоялись в Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе, Владикавказе, в Калининграде, и еще в 23 городах России. Всего в них приняли участие 58 тысяч человек. Их безопасность была надежно обеспечена", — отметил глава государства.

Пока идет борьба с вирусом, не окончена и работа военных медиков и строителей. Сданные больницы в прошлом, впереди — новые стройки. Еще два госпиталя — в Пскове и в Великих Луках. Их по плану должны сдать 15 сентября.

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