30 июня 202021:22 Валентин Богданов

Новая газетная атака: NYT призвала бояться Трампа, который считает лидеров стран глупыми

Новая газетная атака: NYT призвала бояться Трампа, который считает лидеров стран глупыми

 

"Легче переизбраться в Исландии, если не поддерживать того, кто пытается переизбираться в США". Американское издание The Hill объяснило американцам, почему исландцы простили Гудни Йоханссону "панамский скандал" и отдали ему больше 90 процентов своих голосов. Все дело в оппоненте Йоханссона, который вмиг потерял поддержку после того, как в интервью назвал Трампа "образцовым лидером, обожающим свой народ". Судя по опубликованной накануне утечке из Белого дома, отстранение или хотя бы "соцдистанция" мировых лидеров от Трампа грозит стать тенденцией: CNN детально процитировал то, как Трамп говорит о коллегах у них за спиной.

Демократы стряхивают пыль с главного калибра, чтобы навести его на Дональда Трампа. На CNN расследование ветерана цеха Карла Бернстайна, который в свое время раскопал историю с нелегальной прослушкой штаба Демпартии, что привело к Уотергейтскому скандалу. Теперь, правда, Бернстайн сам в роли того, кто вынюхивает подробности чужих разговоров.

Сегодня в эксклюзивном материале журналиста CNN Карла Бернстайна — сотни сверхсекретных телефонных звонков.

Речь о переговорах президента США с мировыми лидерами. Больше всех от главы Белого дома якобы доставалось европейским дамам — британскому премьеру Терезу Мей, что Трампа начала откровенно бояться, и немецкому канцлеру Ангеле Меркель, которая как человек сдержанный, старалась не обращать внимание.

"Некоторые вещи, которые он говорил Ангеле Меркель, просто невероятны: он называл ее "глупой" и обвинял в том, что она находится в кармане у русских... Наибольшую жесткость в телефонных звонках он проявляет к тем, на кого смотрит как на слабаков, и он наиболее слаб с теми, с кем он должен быть жестким", — утверждает Карл Бернстайн.

Снова ни имен, ни должностей. Любой из американской администрации, кто согласится бы раскрыть свою личность, гарантировано отправится бы в суд за разглашение секретных данных. Эта анонимность, конечно, развязывает CNN руки. Там смакуют подробности того, как хозяин Белого дома, якобы, издевался и унижал по телефону Эммануэля Макрона и был непочтителен с премьерами Канады и Австралии Джастином Трюдо и Скоттом Моррисоном. А вот Владимир Путин Трампа, согласно пересказам Бернстайна, регулярно переигрывает.

"В ходе разговоров с Путиным, президент всегда пытался получить одобрение, пытаясь всячески представить себя как прекрасного бизнесмена. Во время разговоров он часто пытался унизить своих предшественников Джорджа Буша и Барака Обаму, называл их нецензурными и вульгарными словами, он говорил, что они некомпетентные, и о том, как хорошо, что он, Трамп, теперь президент, с которым можно вести дела", — продолжает журналист Карл Бернстайн.

А чаще всего, по словам Бернстейна, Трамп общался с турецким лидером. Реджеп Эрдоган дескать мог беспрепятственно дозвониться президенту США даже во время гольфа. Звучит как-то сомнительно с учетом совсем свежей истории. Говорят, 28 июня Трамп вызвал в Белом доме панику. Помощники не могли с ним связаться в течение трех часов. Переживали, что вовремя не удалил твит с видео одно из его сторонников. Там было расистское высказыванием о белой силе.

"Президент удалил видео после шквала критики. Стоит отметить, что президент в этот момент находился в гольф-клубе, где он устроил турнир с сенатором Линдси Грэмом", — сообщил после этого телеканал NBC.

За ретвит американские либералы были готовы тащить Трампа на костер, хотя сам он признал, что просто не расслышал на видео тех самых оскорбительных слов. Тем более никогда их не повторял. Джо Байдену в этом смысле с легкостью прощается куда более серьезные проступки. Больше года в интернете гуляет цитата сорокатрехлетней давности. В 1977 году Байден, тогда еще сенатор от Делавера, как отпетый расист высказывался против борьбы с сегрегацией.

"Если мы не примем меры, то мои дети вырастут в джунглях, в расовых джунглях, где напряженность дойдет до того, что рано или поздно произойдет взрыв", — предупреждал тогда Джо Байден.

То есть от Байдена, по мысли демократов, как от тефлонового все отлетает, а к Трампу должна приставать любая грязь. Последнее из того, что намесили — это абсурдная история про то, что Россия якобы приплачивает талибам за убийство американцев в Афганистане. Накануне в Белом доме глава нацразведки Джон Рэтклиф, советник по нацбезопасности Роберт Чарльз О'Брайен и глава аппарата Марк Мидоуза провели для восьми республиканских конгрессменов секретный брифинг. В реальности с талибами все оказалось совсем не так, как писала New York Times.

"Я знаю, какими разведданными располагало ведомство, пояснил конгрессмен Адам Кинзингер. — Я знаю, почему они противоречивы. Не могу дать больше подробностей".

30 июня в Белый дом на брифинг пойдет такая же делегация демократов, но их однопартийцы накануне на слушаниях в Сенате и не пытались скрывать, что Трамп уже попался в ловушку.

"Президент Трамп, вы проиграете в любом случае, — заранее радуется лидер Демпартии в Сенате Конгресса США Чак Шумер. — Если вас не проинформировали об этом важном отчете, как вы можете управлять администрацией? А если вам все сообщили, и вы ничего не сделали — это даже хуже".

На Шумера и таких как он не действуют даже заверения Пентагона. В военном ведомстве США сообщили, что ничего о сотрудничестве России и "Талибан" (запрещена в России) никогда не слышали. Если во всем этом и были нарушения, так как раз со стороны New York Times, продолжили уже в Лэнгли. ЦРУ публикует пресс-релиз от имени главы разведуправления Джины Хаспел.

"Утечки приводят к проблемам и сбоям в критически важной межведомственной работе", — подчеркнула глава американской нацразведки.

В New York Times на это свой ответ — очередная статья. Газета продолжает утверждать, что скандальные разведанные о делах в Афганистане Трамп получил еще в феврале 2020 года.

Газетчики при этом стараются подстелить соломку. Упор уже не только на талибах, а на том, что Трамп пренебрегает чтением суточной разведсводки. Дескать, довольствуется американский президент устным пересказом, а остальное узнает или из консервативных СМИ или просто от друзей.

 

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