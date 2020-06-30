Грачевка в цветах радуги: Росприроднадзор нашел источник загрязнения

В Подмосковье не прекращаются работы по ликвидации крупного разлива нефтепродуктов на Химкинском водохранилище. Его площадь, по данным Росприроднадзора, увеличилась до 30 тысяч квадратных метров. К выяснению причин ЧП подключились природоохранная прокуратура и Следственный комитет. Также стал известен возможный виновник загрязнения.

Специалисты московской областной аварийно-восстановительной службы заняты кропотливым делом. Сначала на поверхность воды высыпают порошок, потом, после того как он пропитается нефтепродуктами, собирают сорбент в специальные резервуары. Река Грачевка переливается всеми цветами радуги.

Первое боновое ограждение установили у истока реки Грачевка. Позже, когда загрязнения зафиксировали в Бутаковском заливе и даже в Химкинском водохранилище, ниже по течению появились дополнительные ряды ограждений.

Резкий химический запах местные жители почувствовали еще в конце прошлой недели. Отходы в реку сбрасывали и раньше, говорят люди. Но в этот раз процесс загрязнения продолжался непрерывно несколько дней подряд.

"У меня ощущение, что здесь очень удобное место для сброса нефтепродуктов любого масштаба, которые находятся не с этой относительно стороны благоустроенной, а с другой стороны, моста", — поясняет Наталья Попова.

С другой стороны моста расположен сток городской ливневой канализации. Специалисты с помощью робототехники поочередно обследовали десятки узловых колодцев системы.

"Мы обнаружили источник, обнаружили колодец, в котором находятся аналогичные нефтепродукты. Мы приняли оперативные меры — выкачали. Сейчас мы активно промываем коллекторы", — отчитывается замглавы администрации городского округа Химки Дмитрий Чистяков.

Нашли и виновника загрязнения — строительную организацию. На ее территории обнаружили емкости с остатками машинного масла и дизельного топлива.

"Произведен осмотр территории ГВСУ "Спецстрой". При осмотре колодца на территории указанной организации установлено, что указанное сооружение наполнено нефтепродуктами. Произведен соответственно отбор проб, выявлены дополнительные открытые резервуары с нефтепродуктами", — рассказывает руководитель межрегионального управления Росприроднадзора по Московской и Смоленской областям Наталья Афанасьева.

Уже первые пробы показали, что концентрация нефтепродуктов в воде превышена в тысячу раз. Общая площадь загрязнения составляет более 20 тысяч квадратных метров. Экологами зафиксирована гибель рыб и птиц.

- Конечно, это удручающая ситуация. Явно имеет место быть экологическая катастрофа!

И это не громкие слова. Химкинское водохранилище снабжает водой Москву. А на ликвидацию всех последствий могут уйти месяцы, если не годы.

"Безусловно под угрозой вся биосистема Химкинского водохранилища. Это и рыба, и водные разнообразные животные, и водные растения", — подтверждает эколог Владислав Жуков.

Специалисты природоохранной прокуратуры, областного министерства экологии, Росприроднадзора, МЧС и местной администрации продолжают работать на месте. Ущерб, нанесенный природному объекту, можно будет оценить после отбора дополнительных проб и получения лабораторных заключений. Идет проверка. Первые результаты направлены в Следственный комитет.