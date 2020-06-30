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Поправки в Конституцию 40 минут назад

30 июня 202020:15

Завершилось онлайн-голосование по поправкам в Конституцию РФ

mos.ru

В России завершилось дистанционное электронное голосование по поправкам в Конституцию РФ. В нем принимали участие жители Москвы и Нижегородской области.

Для участия в онлайн-голосовании было подано около одного миллиона заявлений от жителей Москвы и почти 140 тысяч от жителей Нижегородской области. Электронное голосование продолжалось шесть дней — с 25 по 30 июня.

Согласным данным на мониторах оперативного штаба по наблюдению за голосованием, явка составила 93,02 процента. Всего было выдано более 1,1 миллиона бюллетеней.

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