Челябинск претендует на звание города трудовой доблести

Первого июля жители Южного Урала будут голосовать по двум бюллетеням. Вместе с общероссийским голосованием по изменениям в Конституцию, жители региона должны будут решить — удостоен ли Челябинск называться “Городом трудовой доблести”.

Почетное звание даст возможность увековечить мужество рабочих, которые в войну работали в тылу на износ, Например, только в Челябинск в ВОВ перенесли более 100 предприятий. День и ночь на них несли трудовую вахту и женщины, и дети. Как стало известно корреспонденту ГТРК "Южный Урал", для присвоения звания города трудовой доблести Челябинску недостает всего 80 тысяч голосов. И добрать голоса можно будет завтра.

Замдиректора по научной работе Центра историко-культурного наследия города Артем Александров рассказал в эфире телеканала "Россия 1": "По сути, люди отходили от станка, здесь же в цеху ложились спать. Поспали 5-6 часов и вернулись к станку. Порой, это казалось гораздо тяжелее, чем на фронте. Там есть передышки в день — два, пока не ведутся сражения".

Отметим, что ветераны и труженики тыла добиваются почетного звания для города не первый год. Предприятия имеют почетные ордена за годы Великой Отечественной, коллективам не раз вручали переходящее Красное Знамя. В наши мирные дни увековечить подвиг южноуральцев сможет каждый 1 июля в День голосования.