Реалистичные макеты iPhone 12 показали на видео

Автор YouTube-канала iupdate показал, как будет выглядеть новая линейка айфонов. В его распоряжении оказались реалистичные макеты всех четырех моделей iPhone 12, которые Apple выпустит позднее в этом году.

По словам блогера, в серию войдут базовый 5,4-дюймовый iPhone 12, два 6,1-дюймовых iPhone 12 Pro (более продвинутую версию оснастят 3D-камерой, вслед за iPad Pro 2020) и старший iPhone 12 Pro Max с экраном в 6,7 дюйма.

Все новинки будут выполнены в схожей с iPad Pro манере. Им достанется корпус с более острыми гранями - как у нового планшета и iPhone 4, - OLED-дисплеи и модуль для подключения к 5G-сетям. Вырез на дисплее, в котором спрятаны фронтальная камера и датчики системы распознавания лиц Face ID, уменьшиться в размере.

Что интересно, 5,4-дюймовый iPhone 12 окажется компактнее недавно вышедшего iPhone SE 2, хотя диагональ его экрана будет больше. Объясняется это тем, что панель нового смартфона будет простираться от края до края, тогда как дисплей SE-версии отгорожен рамками и кнопкой "Домой".

Презентация новой линейки ожидается в сентябре. По слухам, комплектация iPhone 12 окажется довольно "нищей" - Apple уберет из коробки и зарядное устройство, и проводные наушники. Связано это с желанием компании не повышать конечную цену, поскольку фактическая себестоимость устройств вырастет за счет 5G-модуля.