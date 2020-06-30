В Люберцах на чердаке дома найдены мертвыми трое подростков

В Люберцах на чердаке дома найдены тела трех подростков. В настоящее время следователи выясняют обстоятельства их смерти.

Представитель областного главка Следственного комитета Ольга Врадий рассказала, что трупы подростков были найдены во вторник, 23 июня. Тела находились на чердачном помещении 23-этажного жилого дома. Признаки насильственной смерти не обнаружены.

Врадий отметила, что в настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты. Изъяты предметы, которые имеют значение для расследования случившегося, сообщает "Интерфакс".

По данным некоторых СМИ, смерть подростков может быть связана с употреблением наркотических веществ. На месте происшествия найдено несколько шприцев.