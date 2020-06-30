Выяснилась причина разрушения межкорейского офиса: Ким вспылил из-за жены

Зарубежные СМИ назвали возможную причину, по которой мог быть взорван межкорейский офис связи в Кэсоне. Якобы соответствующее распоряжение дал глава КНДР Ким Чен Ын, поскольку его возмутили рассылаемые листовки с непристойным изображением его жены. О такой версии сообщает Daily Mail.

Ли Соль Чжу, жена лидера КНДР, является засекреченной персоной. Личная жизнь пары остается под замком и до сих пор точно не известно, когда Ким Чен Ын связал себя с ней узами брака.

Что касается листовок, то в них сообщалось, что супруга государственного деятеля ранее снималась в порнофильме. В доказательство были прикреплены снимки пикантного содержания. Листовки якобы засылались через государственную границу Южной Кореей. СМИ предполагают, что из-за этого Ким Чен Ын разозлился настолько сильно, что разрушил офис по межкорейским связям.



Взрыв здания произошел 16 июня около 14:50. Власти КНДР подтвердили, что сделали это намеренно в ответ на народный гнев.