Дубль Влашича принес победу ЦСКА в московском дерби со "Спартаком"

В матче 25-го тура чемпионата России московский ЦСКА на поле домашней арены" обыграл столичный "Спартак" – 2:0. "Красно-синие" прервали беспроигрышную серию в РПЛ из семи игр – четыре ничьи и три поражения.

У победителей встречи дубль оформил полузащитник Никола Влашич, забивший мячи на 27-й и 96-й минутах. Теперь на счету 22-летнего хорвата 64 игры и 18 мячей за "армейцев" во всех турнирах.

Стоит отметить, что подопечные Доменико Тедеско доигрывали встречу в меньшинстве – на 77-й минуте Роман Зобнин получил прямую красную карточку за грубую игру. Арбитру встречи Алексею Еськову для принятия решения понадобилась помощь VAR.

ЦСКА с 40 очками занимает пятое место в турнирной таблице, а "Спартак" расположился строчкой ниже, имея в активе на восемь очков меньше. В следующем туре "армейцы" в субботу, 4 июля, примут грозненский "Ахмат", а "красно-белые" в тот же день дома сыграют с "Тамбовом".