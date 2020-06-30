"Мальорка" разгромила "Сельту" Смолова, забив пять мячей

Футболисты "Мальорки" на поле домашней арены "Иберостар" в матче 33-го тура чемпионата Испании разгромили "Сельту" из Виго, забив в ворота соперника пять мячей – 5:1.

У победителей дубль оформил Анте Будимир (13-я, 52-я минуты) и по разу отличились Кучо Эрнандес (27), Алехандро Посо (40) и Сальва Севилья (60), а у гостей единственный мяч забил Яго Аспас, реализовавший пенальти на 50-й минуте.

Нападающий "небесных" Федор Смолов начал игру на скамейке запасных, а на поле появился в самом начале второй половины встречи, заменив турецкого полузащитника Окая Йокушлу.

Для 33-летнего россиянина эта игра стала 12-й в составе испанской команды. Также на его счету два гола: первый он забил в ворота мадридского "Реала", а второй – каталонской "Барселоны".

"Мальорка" прервала безвыигрышную серию в Ла Лиге из пяти матчей (4 поражения, 1 ничья) и с 29 очками занимает 18-е место в турнирной таблице, а "Сельта", потерпевшая первое поражение в последних пяти играх, расположилась на 17-й строчке, имея в активе на пять баллов больше.