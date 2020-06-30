30 июня 202023:36

Замначальника управления Генпрокуратуры уволили после нападения на полицейских

Замначальника управления Генпрокуратуры уволили после нападения на полицейских

Увольнением закончился для заместителя начальника управления физической защиты Генпрокуратуры Игоря Мыльникова пьяный дебош в отделе полиции на западе Москвы. Напавшего на стражей порядка спецсубъекта сняли на видео.

Конфликт, по данным "Коммерсанта", произошел поздним вечером 29 июня в ОМВД "Филевский парк", куда Мыльникова доставили после попытки проникнуть в охраняемый дом. Удостоверения у него при себе не было, а о своем спецстатусе сотрудник прокуратуры умолчал, предложив полицейскому "погуглить", кто он такой. Вел себя Мыльников развязано, а после требования снять ремень и проследовать в камеру и вовсе напал на стражей порядка. Его быстро скрутили, а после опроса передали сотрудникам прокуратуры.

На следующий день в отношении Мыльникова, который в 2019 году был награжден знаком "Почетный работник прокуратуры", началась служебная проверка, а ближе к вечеру генпрокурор Игорь Краснов уволил его за нарушение кодекса этики прокурорского работника. По некоторым данным, ему грозит административное наказание за неповиновение полицейским.

В то же время сами полицейские могут стать фигурантами уголовного дела о превышении должностных полномочий, поскольку они не имели права задерживать и досматривать имеющего спецстатус прокурора.

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