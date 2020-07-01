В Петербурге дорожный конфликт закончился стрельбой

В Санкт-Петербурге полицейские разбираются в причинах дорожного конфликта, во время которого прозвучали выстрелы.

Некультурное мероприятие — в культурной столице. Выяснение отношений попало в объектив видеорегистратора. По некоторым данным, водитель Range Rover пытался объехать пробку по обочине Выборгского шоссе, но другой автомобилист на Opel Astra не пустил его обратно в поток. Разъяренный этим, мужчина вышел из своей машины, громко ругался, оторвал у Opel боковое зеркало. Владелец малолитражки в ответ бросился в атаку с газовым баллончиком. После этого водитель внедорожника несколько раз выстрелил в оппонента из травматического пистолета.

"За медицинской помощью в ходе данного факта никто не обращался, — сообщил в эфире телеканала "Россия 24" Вячеслав Степченко, начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. — В ходе осмотра сотрудники полиции на автомобиле Opel обнаружили повреждения. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают личность водителя внедорожника. По результатам проверки будут принято процессуальное решение".

Агрессивного водителя разыскивают полицейские.