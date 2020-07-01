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Ядерная программа Ирана 36 минут назад

1 июля 202000:55

Небензя: Россия не позволит США использовать Совет Безопасности ООН для давления на Иран

Небензя: Россия не позволит США использовать Совет Безопасности ООН для давления на Иран

Россия будет противостоять попыткам США использовать Совет Безопасности ООН для давления на Иран. Об этом заявил постпред при организации Василий Небензя на онлайн-заседании по ядерной сделке.

Так он прокомментировал попытки Вашингтона инициировать новый запрет на поставки оружия, сообщает телеканал "Россия 24". По мнению Небензи, нет никаких основания для переговоров о продлении оружейного эмбарго.

 

Как напомнил Василий Небензя, специальный представитель США по Ирану Брайан Хук заявил, что КНР и Россия занимаются антиутопией. "В таком случае я могу сказать, что Россия занимается антиутопией, потому что США занимаются утопией", — отметил постпред и добавил: Россия сразу сказала, что проект резолюции Соединенных Штатов по продлению эмбарго – утопия, он никак не может быть основой для переговоров.

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