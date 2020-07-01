Гол Роналду помог "Ювентусу" переиграть "Дженоа"

Футболисты туринского "Ювентуса" в матче 29-го тура чемпионата Италии на выезде обыграли команду "Дженоа" со счетом 3:1. "Старая синьора" одержала шестую победу кряду в серии А.

У победителей встречи голами отметились Пауло Дибала, Криштиану Роналду и Дуглас Коста, забившие мячи на 50-й, 56-й и 73-й минутах соответственно, а у хозяев поля единожды на 76-й минуте отличился Андреа Пинамонти.

В параллельном матче римский "Лацио" в Турине переиграл местный "Торино" (2:1) благодаря голам Чиро Иммобиле (48) и Марко Пароло (72).

"Ювентус" с 72 очками лидирует в турнирной таблице, опережая "Лацио" на четыре очка. "Торино" (31 очко) расположился на 14-й строчке, а "Дженоа" (26) – на 17-й.