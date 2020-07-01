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Поправки в Конституцию 15 минут назад

1 июля 202003:10 Наталья Соловьёва

Выбор - за пару кликов: на плебисците по Конституции завершилось онлайн-голосование

Выбор - за пару кликов: на плебисците по Конституции завершилось онлайн-голосование

На конституционном плебисците завершилось электронное голосование. В нем участвовали жители Москвы и Нижегородской области. Расшифровку его результатов начнут в 8 вечера сегодня, 1 июля.

1 миллион 100 тысяч голосов. Избиратели говорят "да" электронному голосованию. Явка в онлайн-формате превысила 93 процента. Такую активность жителей Москвы и Нижегородской области в ЦИК оценили позитивно.

"Если мне память не изменяет, из всего, что я читал, проектов такого масштаба в мире не было. В избирательных технологиях сегодня Россия задает темпы и технологии", — говорит заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев.

Год назад — эксперимент. Сегодня — сервис будущего. Дистанционно проголосовал почти каждый седьмой совершеннолетний житель столицы. Электронный бюллетень отправил и мэр города Сергей Собянин.

"Из 7,5 миллиона избирателей записался миллион, и тоже понятно, почему. Значительная часть москвичей, по разным оценкам, от 20 до 25 процентов, не проживают в том районе, где они зарегистрированы. У них есть московская регистрация, прописка, а сами живут в другом районе. И в день голосования ему ехать в другой район совсем не хочется. Особенно если они в разных концах города. А летом достаточно много людей (особенно пенсионеры, люди пожилого возраста) уезжают на дачу. Большое количество людей уезжали в отпуска", — комментирует ситуацию мэр Москвы Сергей Собянин.

В ЦИК посчитали электронное голосование — прошло успешно. Теперь этот опыт хотят распространить и на другие регионы. Желающие есть.

"Оказывается, многие регионы хотели проголосовать так. И они жалуются, спрашивают: "Почему мы сейчас не можем так голосовать?" Поэтому деваться некуда, нам придется этим заниматься и после общероссийского голосования, поскольку это оказалась такая большая потребность", — отмечает глава ЦИК России Элла Памфилова.

Кибер-выбор в Нижегородской области сделали больше 128 тысяч человек. Онлайн голосовали впервые. Обошлось без сбоев.

"У нас практически нет никаких сбоев, никаких жалоб. На старте регистрации иногда возникали вопросы, связанные с возможностью зарегистрироваться. Но мы их устраняли в ручном порядке, а потом вопросы практически сошли на нет", — рассказывает губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

 

Выбор — за пару кликов в смартфоне. Электронный бюллетень — аналог бумажного. Те, кто хотел отдать свой голос дистанционно, пользовались порталами mos.ru или gosuslugi.ru. Систему предварительно протестировали.

"ЦИК действительно блокировал аккаунты, которые были зарегистрированы недавно. А второй критерий — те аккаунты, которые, кроме регистрации для голосования, ни для чего не использовались и никаких иных действий не пытались совершить. Именно такие аккаунты отсекаются", — объясняет генеральный директор АНО "ПравоРоботов", член Экспертного совета по цифровой экономике и блокчейн-технологиям Государственной думы РФ Никита Куликов.

Взломать систему, отследить, кто и как делал свой выбор, невозможно. Голоса избирателей хранятся в зашифрованном виде, их нельзя удалить или изменить. Безопасность обеспечивает технология блокчейн.

"Во-первых, она позволит хранить данные. Во-вторых, не иметь доступ с несертифицированных компьютеров. Можно попытаться взломать, но нельзя получить доступ ко всему, что содержится в этой системе. А самое главное — она будет обеспечивать сохранность голосов людей, которые проголосовали онлайн", — подчеркивает директор РАЭК, член Центрального штаба ОНФ Сергей Плуготаренко.

Голосовали онлайн шесть дней. Те, кто не успел отдать свой голос дистанционно, смогут это сделать 1 июля на избирательном участке.

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