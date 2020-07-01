Быть неравнодушным к своей жизни: 1 июля можно проголосовать на участке или дома

Онлайн-голосование по поправкам в Конституцию завершилось. Отдать свой голос еще можно на избирательном участке либо дома. 1 июля — последний день для этого.

Удаленно, дома или на участке Россия голосует активно. Многие сравнивают голосование по поправкам в Конституцию с обычными выборами и отмечают: возможность прийти на участок в любой из семи дней очень помогает планировать свое личное время.

"До этого я не выезжала с дачи, первый раз приехала в Москву, чтобы проголосовать", — рассказывает избирательница. "Все очень быстро, где-то минут семь у меня вышло", — говорит другая. "Очень вежливо, очень приятно, интеллигентно и все замечательно", — комментирует процесс голосования третья россиянка.

Безопасность — ключевое слово в организации голосования в каждом регионе страны. Всем, кто приходит на участок, на входе измеряют температуру, а затем выдают одноразовую маску и перчатки. Отдавать паспорт в руки сотрудника избиркома не нужно, достаточно предъявить его на расстоянии. Галочку в бюллетень каждый ставит персональной ручкой.

Жителю Тамбова, Борису Абакумову, через две недели исполнится 87. Ходить ему непросто, но соцработник помогла ему прийти на выездной пункт для голосования недалеко от дома. "Проголосовать – это отдать свое мнение за ту жизнь, которая сегодня у нас идет, — уверен Борис Абакумов, герой социалистического труда. — Которая у нас есть".

А ветеран Великой Отечественной, ученый-селекционер Николай Никитович Евтушенко, сегодня голосовал дома. "Я голосую за мирное государство, за мир во всем мире, — говорит он. – Желаю счастья, добра и процветания человечеству".

Сотни тысяч жителей Москвы и Нижегородской области решили сделать свой выбор через электронное голосование. Через Интернет о своем решении заявил и один из авторов поправок актер Владимир Машков. "То, что предлагается, оно осмыслено, — говорит он. — Тут очень важно поучаствовать, прежде всего, в жизни своей страны, своего будущего, будущего своих детей, внуков. Вот это, наверное, важно — быть неравнодушным к жизни своей страны".

Большинство тех, кто ранее заявил о желании голосовать через Интернет, свой выбор сделали. Те, же, кто не успел, смогут высказаться о своем решении в четверг на участке по месту регистрации.

"Когда ставятся вопросы всенародного, все государственного уровня, каждый человек просто обязан проголосовать, — отмечает Сергей Крикалев, Герой России, Герой СССР. — Это голос может быть за, может быть против. Плохо безразличие, поскольку жизнь должна определяться нашим выбором, и если вопросы ставятся, человек должен прийти и отдать свой голос".

"Мы голосуем за очень важные поправки в Конституцию, — говорит Иларион, митрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата. – И, конечно, для нас, верующих людей, — причем, здесь я могу смело сказать не только от имени Русской Православной церкви, но и от имени всех традиционных конфессий РФ, — для нас совершенно особый смысл имеет та поправка, в которой упоминается наследие, полученное нами от предков. И этим наследием является вера в Бога".

Конец шестого дня голосования. Стационарные и переносные бюллетени вскрывают под контролем наблюдателей и членов избирательной комиссии. Не пересчитывая, бюллетени собирают в специальные сейф-пакеты. У них есть защитная лента, и вскрыть такой пакет, не разорвав, невозможно.

Каждый пакет нумеруется и вместе с подписанным актом отправляется на хранение в сейф до вечера среды. КОИБы, то есть Комплексы обработки избирательных бюллетеней, будут использоваться на участках только в основной день голосования, первого июля. Где-то все бюллетени, собранные с 25 июня, будут подсчитаны вручную. Но на участках, где установлены КОИБы, эту работу проделает машина, а данные моментально попадут в государственную автоматизированную систему "Выборы". Это позволит максимально быстро подвести итоги и узнать, какой выбор сделали россияне.