Тема:

Поправки в Конституцию 57 минут назад

1 июля 202005:05 Дарья Козлова

Горячая линия по изменениям в Конституцию РФ будет работать до вечера 1 июля

Горячая линия по изменениям в Конституцию РФ будет работать до вечера 1 июля

Продолжает работать горячая линия по изменениям в Конституцию России. В числе операторов, отвечающих на звонки, — авторы поправок в основной закон страны. Задать свои вопросы можно будет вплоть до 9 часов вечера 1 июля.

Больше 20 тысяч обращений — за восемь дней работы call-центра. Вопросы — без исключения по каждой из более чем 200 поправок к Конституции России.

В числе самых популярных — вопросы об индексации пенсий, в том числе для работающих пенсионеров, об упоминании Бога в Конституции, президентских сроках, границах России и статусе русского языка. По каждому пункту лично отвечают в том числе и разработчики Конституции. Уже второй раз за неделю на горячей линии напрямую с избирателями общается один из авторов поправок — сенатор Андрей Клишас.

"Есть вопросы, которые касаются работы парламента. Например, "Почему нет ограничений для депутатов занимать депутатские кресла определенное количество раз?" Продолжаются вопросы по социальным блокам Конституции. В том числе – по пенсиям, по соответствию прожиточного минимума и минимальной заработной платы. То есть идет достаточно предметная, очень интересная дискуссия. Люди разбираются в вопросах. Очень радует, что наши граждане готовы принять такое осознанное решение", — рассказывает председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

Дискуссии в ходе общения граждан с политиками вызвал и пункт о приоритете национального законодательства над международным. Пояснения по этой статье давал сенатор Константин Косачёв. В частности, отвечал на вопрос, смогут ли граждане России обращаться в ЕСПЧ и рассчитывать на исполнение решений Европейского суда в России. Если кратко — то да, смогут. Россия исполняет и будет исполнять Европейскую конвенцию по правам человека.

 

"Россия остается в юрисдикции Европейского суда по правам человека, разумеется, в Конвенции по правам человека и, соответственно, сохраняет свои обязательства перед теми механизмами, которые существуют и которые включаются, когда Европейский суд по правам человека, рассмотрев соответствующую жалобу, выносит по ней вердикт. Единственное изъятие из этой процедуры теперь возникает только в случае, если Европейский суд по правам человека выходит за пределы собственных полномочий по конвенции, фактически своим решением вступает в противоречие с этой конвенцией. Потому что он находит в ней что-то, что в ней не записано, но что он полагает в ней записанным", — отмечает председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв.

Получается — если решение межгосударственных органов будет противоречить нашей Конституции, окончательный вердикт будет уже за Конституционным судом России. Именно это подразумевается под приоритетом национального законодательства. Как к такой поправке отнеслись на Западе, рассказала член Венецианской комиссии Талия Хабриева.

"У нас очень много стран, где правовая система основана на верховенстве конституции. Как мне кажется, очень важно то, что Венецианская комиссия, хоть и указала рекомендацию, что хорошо бы подкорректировать эту формулировку. Понятно, что они заинтересованы в безоговорочном исполнении любых решений. Но при этом Венецианская комиссия указала, что суверенное право государства – определять вопрос о соотношении национального и международного права", — объясняет директор Института законодательства и сравнительного правоведения Талия Хабриева.

Можно на горячей линии и получить консультации по порядку голосования. Например, что делать, если гражданин не может проголосовать по месту жительства и не успел предварительно зарегистрироваться в системе "Мобильный избиратель"? Как голосовать тем, кто потерял паспорт и не успел сделать новый?

"Если вы потеряли паспорт, но находитесь в регионе, где вы зарегистрированы, нужно обратиться в МФЦ в органы миграционного учета, получить справку (временное удостоверение личности) и с этой справкой прийти на участок и проголосовать", — рассказывает член Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Евгений Шевченко.

Горячая линия будет работать еще сутки и закроется вечером в среду, 1 июля, лишь после того, как свой выбор сделают жители Калининградской области. Задать вопросы и получить информацию о содержании Конституции и порядке голосования можно по единому номеру +7 (800) 100-09-72.

Ранее по теме

Сейчас

06:00

Рубль в июле: нет повода для стресса

01:31

В Петербурге дорожный конфликт закончился стрельбой

00:17

1 июля - основной день голосования по поправкам в Конституцию

00:01

В Москве горит склад автозапчастей

22:27

Дубль Влашича принес победу ЦСКА в московском дерби со "Спартаком"

21:51

В Люберцах найдены мертвыми трое подростков

21:25

Экс-главбуху "Седьмой студии" дали срок и освободили

Показать все новости

Эксклюзив

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Быть неравнодушным к своей жизни: 1 июля можно проголосовать на участке или дома

Быть неравнодушным к своей жизни: 1 июля можно проголосовать на участке или дома

1 час назад
1 июля - основной день голосования по поправкам в Конституцию

1 июля - основной день голосования по поправкам в Конституцию

5 часов назад
Пентагон: вывод сил США из Германии будет способствовать сдерживанию России

Пентагон: вывод сил США из Германии будет способствовать сдерживанию России

3 часа назад
Причиной крупного пожара в ДК в Гусь-Хрустальном мог стать поджог чердака

Причиной крупного пожара в ДК в Гусь-Хрустальном мог стать поджог чердака

1 час назад

Трансляции

14:00

Видеосаммит России, Турции и Ирана
Все трансляции
Небензя: Россия не позволит США использовать Совет Безопасности ООН для давления на Иран

Небензя: Россия не позволит США использовать Совет Безопасности ООН для давления на Иран

5 часов назад
Горячая линия по изменениям в Конституцию РФ будет работать до вечера 1 июля

Горячая линия по изменениям в Конституцию РФ будет работать до вечера 1 июля

57 минут назад
Дубль Влашича принес победу ЦСКА в московском дерби со "Спартаком"

Дубль Влашича принес победу ЦСКА в московском дерби со "Спартаком"

7 часов назад
Встреча Путина и Лукашенко подо Ржевом: эксклюзивные детали

Встреча Путина и Лукашенко подо Ржевом: эксклюзивные детали

9 часов назад
Кондуктор высадила 12-летнюю школьницу на пустыре: у ребенка не сработал проездной

Кондуктор высадила 12-летнюю школьницу на пустыре: у ребенка не сработал проездной

8 часов назад
Собянин: хакерские атаки на систему электронного голосования были неудачными

Собянин: хакерские атаки на систему электронного голосования были неудачными

8 часов назад
Семь российских телеканалов попали под запрет в Латвии

Семь российских телеканалов попали под запрет в Латвии

10 часов назад
Экс-главбуху "Седьмой студии" дали срок и освободили

Экс-главбуху "Седьмой студии" дали срок и освободили

8 часов назад
Сын странно умершей Ирины Цывиной рассказал о покушении на него

Сын странно умершей Ирины Цывиной рассказал о покушении на него

12 часов назад
За сутки в Москве умерло 35 зараженных коронавирусом пациентов

За сутки в Москве умерло 35 зараженных коронавирусом пациентов

6 часов назад
Замначальника управления Генпрокуратуры уволили после нападения на полицейских

Замначальника управления Генпрокуратуры уволили после нападения на полицейских

6 часов назад
Новая газетная атака: NYT призвала бояться Трампа, который считает лидеров стран глупыми

Новая газетная атака: NYT призвала бояться Трампа, который считает лидеров стран глупыми

8 часов назад
Сильно переживает: во ФСИН рассказали, как Ефремов отбывает арест

Сильно переживает: во ФСИН рассказали, как Ефремов отбывает арест

11 часов назад
Представитель ВОЗ о новой реальности: будет ли новая волна и когда у человечества появится иммунитет

Представитель ВОЗ о новой реальности: будет ли новая волна и когда у человечества появится иммунитет

7 часов назад
13 человек погибли в Тегеране от взрыва газа и пожара

13 человек погибли в Тегеране от взрыва газа и пожара

7 часов назад
Пригодится всем: сетчатку "после 40" восстановили красным светом

Пригодится всем: сетчатку "после 40" восстановили красным светом

16 часов назад
Нужна помощь: Таню Бахаеву спасет операция на позвоночнике

Нужна помощь: Таню Бахаеву спасет операция на позвоночнике

29.06.2020 09:00
В Молдавии нашли подпольный цех по выпуску вертолетов

В Молдавии нашли подпольный цех по выпуску вертолетов

2 часа назад
Бывшего прокурора Москвы Сергея Куденеева выселили из служебной квартиры

Бывшего прокурора Москвы Сергея Куденеева выселили из служебной квартиры

2 часа назад
За ходом голосования в Крыму будут наблюдать международные эксперты

За ходом голосования в Крыму будут наблюдать международные эксперты

3 часа назад
"Оленя" на Lexus притормозили соцсети

"Оленя" на Lexus притормозили соцсети

4 часа назад
В Петербурге дорожный конфликт закончился стрельбой

В Петербурге дорожный конфликт закончился стрельбой

4 часа назад
Автогол и три пенальти. "Барселона" и "Атлетико" сыграли вничью

Автогол и три пенальти. "Барселона" и "Атлетико" сыграли вничью

4 часа назад
"Россия - страна возможностей" поздравила лучших выпускников вузов, занимавшихся волонтерством

"Россия - страна возможностей" поздравила лучших выпускников вузов, занимавшихся волонтерством

4 часа назад
Футболисты "МанЮнайтед" забили три безответных мяча в ворота "Брайтона"

Футболисты "МанЮнайтед" забили три безответных мяча в ворота "Брайтона"

5 часов назад
Весомый вклад в борьбу с COVID-19 в России внесли военные медики

Весомый вклад в борьбу с COVID-19 в России внесли военные медики

7 часов назад
В Люберцах на чердаке дома найдены мертвыми трое подростков

В Люберцах на чердаке дома найдены мертвыми трое подростков

8 часов назад
Грачевка в цветах радуги: Росприроднадзор нашел источник загрязнения

Грачевка в цветах радуги: Росприроднадзор нашел источник загрязнения

8 часов назад
Реалистичные макеты iPhone 12 показали на видео

Реалистичные макеты iPhone 12 показали на видео

8 часов назад
Шторм в Петербурге: парадные затоплены, улицы перекрыли "шлагбаумы"

Шторм в Петербурге: парадные затоплены, улицы перекрыли "шлагбаумы"

9 часов назад
"Локомотив" вырвал ничью в игре с "Крыльями", забив на 95-й минуте

"Локомотив" вырвал ничью в игре с "Крыльями", забив на 95-й минуте

9 часов назад
В Морозовской больнице спасли ребенка, пережившего клиническую смерть

В Морозовской больнице спасли ребенка, пережившего клиническую смерть

10 часов назад
Не закапывайте в землю: ошибки при оказании первой помощи

Не закапывайте в землю: ошибки при оказании первой помощи

10 часов назад
Второй волны не будет: Онищенко рассказал об особенностях COVID-19

Второй волны не будет: Онищенко рассказал об особенностях COVID-19

11 часов назад
Доктор Мясников рассказал о смертельной опасности вируса папилломы

Доктор Мясников рассказал о смертельной опасности вируса папилломы

11 часов назад
Как будут работать 1 июля в Москве ЗАГСы и поликлиники

Как будут работать 1 июля в Москве ЗАГСы и поликлиники

12 часов назад
Умер известный комик Карл Райнер

Умер известный комик Карл Райнер

12 часов назад
Женевский автосалон отменили и выставили на продажу

Женевский автосалон отменили и выставили на продажу

12 часов назад
Мария Порошина призналась, что уже не надеется выйти замуж

Мария Порошина призналась, что уже не надеется выйти замуж

16 часов назад
В российских автосалонах образовался дефицит новых автомобилей

В российских автосалонах образовался дефицит новых автомобилей

17 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку