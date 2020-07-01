За ходом голосования в Крыму будут наблюдать международные эксперты

В Крым приехали международные эксперты. Они будут наблюдать, как на полуострове проходит голосование по поправкам в Конституцию. В состав делегации вошли депутаты Европарламента и иностранные журналисты. Они планируют побывать на избирательных участках Симферополя и Ялты.

Визит, как ожидается, продлится три дня, сообщает телеканал "Россия 24". Так что у зарубежных гостей будет возможность и оценить процедуру голосования, и увидеть, как в целом протекает жизнь в Крыму.