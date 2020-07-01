С 1 июля можно получить выплату на детей от 3 до 16 лет

С 1 июля российские семьи могут получить единовременную выплату на детей от 3 до 16 лет. Ее размер составляет 10 тысяч рублей.

В Минтруда напоминают, что ранее благодаря техническому алгоритму электронного обмена данными родители более чем 15 миллионов детей получили средства уже в первый день выплат. По оставшимся заявлениям деньги были выплачены в течение десяти дней, и по состоянию на 28 июня выплаты получили родители 21 миллиона детей. Получатели позитивно оценили оперативность и удобство в предоставлении выплат.

При осуществлении новой выплаты будет реализован этот же технический алгоритм. При этом нового заявления подавать не надо, напомнили в министерстве.