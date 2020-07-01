Скончался известный актер Виктор Проскурин

В возрасте 68 лет скончался известный актер театра и кино Виктор Проскурин. О его смерти сообщила в Facebook его супруга Ирина Хонда. "Я не знаю, что сказать, так как пока я в шоке", — призналась она.

Дорогие мои, любимые! 30.06.2020 умер Витюша. Виктор Алексеевич Проскурин. Мой муж. Мой друг. Я не знаю, что сказать,... Опубликовано Irina Honda Вторник, 30 июня 2020 г.

Смерть Проскурина подтвердил также его друг — Юрий Метелкин, назвавший июнь 2020 года "черным".

Проскурин родился в 1958 году. Окончил театральное училище имени Б. Щукина, играл в театре имени Ермоловой. Также известен ролями в фильмах "Большая перемена", "Пиковая дама", "Двенадцать стульев". Последняя роль в кинематографе — профессор Панин в сериале "Черное море", премьера которого прошла на телеканале "Россия 1".

Виктор Проскурин имел звание Заслуженного артиста РСФСР, был награжден Орденом Петра Великого I степени, золотым орденом "Служение искусству", орденом "За вклад в культуру".