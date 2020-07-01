Число жертв взрыва и пожара в иранской клинике выросло до 19

Число жертв взрыва в тегеранской клинике возросло до 19 человек. Об этом сообщили в пожарной службе, передает телеканал "Россия 24". Еще 20 человек удалось спасти. По меньшей мере пятерых из них госпитализировали.

Ранее сообщалось о 13 погибших и 12 пострадавших. По данным полиции, причиной инцидента могла стать утечка газа или взрыв баллонов с кислородом. Они находились на цокольном этаже медцентра. Оттуда пожар перекинулся и на верхние этажи клиники.