Google запускает аналог AirDrop на Android-смартфонах

В компании Google подтвердили, что скоро запустят аналогичную Apple AirDrop функцию, которая позволит быстро перекидывать "по воздуху" файлы с одного Android-устройства на другое. Бета-версия новой возможности - Nearby Share - уже открыта некоторым пользователям.

"Сейчас мы тестируем новую функцию Nearby Share, о которой мы расскажем больше в будущем, - сказали изданию Android Police представители Google. - Наша цель - запустить эту функцию с поддержкой устройств на Android 6+, а также других платформ".

Ранее Nearby Share была замечена в предварительных сборках Chrome OS Canary. А это значит, что доступна она будет в том числе на хромбуках.

Nearby Share будет работать по аналогии с AirDrop на устройствах Apple. Она позволит быстро и без проводов перебрасывать практически любой контент - фото, видео, ссылки и даже твиты - на находящиеся поблизости Android-смартфоны. Прежде чем устройство сможет получить файл, его нужно будет сделать "видимым" для других в настройках.

Над похожей функцией - Quick Share - работают и в Samsung. В отличие от AirDrop, она позволит передавать файлы до пяти друзьям сразу (AirDrop - только одному за раз). Преимущество реализации Google заключается в том, что Nearby Share будет доступна на Android-смартфонах разных производителей, а не только Samsung.