Чемпионат Китая по футболу стартует 25 июля

Китайская футбольная ассоциация приняла решение начать розыгрыш чемпионата страны 25 июля. Изначально старт национального первенства был запланирован на 22 февраля, однако он был отложен на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.

Как сообщает ТАСС, все игры чемпионата Китая по футболу пройдут без зрителей. 16 команд будут разделены на две группы. По четыре команды из каждой группы выйдут в плей-офф.

Напомним, что вспышка коронавируса COVID-19 была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала новое заболевание пандемией.