Вести.net: "ВКонтакте" запустил сервис финансовой поддержки авторов VK Donut

"ВКонтакте" запустил сервис финансовой поддержки авторов, VK Donut. Теперь каждый пользователь сможет оформить ежемесячное пожертвование (пока — только группе), от 50 до 2000 рублей и получить доступ к каким-то уникальным функциям в ней. Например, к эксклюзивным постам, опросам, которые будут влиять на развитие сообщества, или еще чему-то.

Надо сказать, что "донаты" стали нормой после того, как в интернете появились профессиональные блогеры. Они стали собирать пожертвования аудитории в той или иной форме, в итоге сложились две модели: первая — регулярные пожертвования, тут главным игроком стал сервис Patreon, где пользователь поддерживает независимых авторов, художников или музыкантов, вторая модель — спонтанные пожертвования, которые стали особенно популярны на стриминговых сервисах, например на Twitch, но в последнее время пришли и на трансляции на YouTube. Оценить мировой рынок "донатов" очень сложно, но только за прошлый год один только Patreon получил больше $500 млн. Twitch точную сумму "донатов" не раскрывает, но то, что называется "нерекламный доход" сервиса превысит $1 млрд. В России сумма, разумеется, меньше, но и от них отказываться было бы странно.

Дмитрий Кострюков, руководитель проекта VK Donut: "У нас система отличается от всех конкурентов на рынке, то есть ни у кого нет такой тесной интеграции пользователей и авторов. Соответственно, подписочные модели есть у других сервисов, как например в Patreon. Отличие в них то, что им нужно нагонять к себе аудиторию со всех мест, ее собирать, а у нас уже все интегрировано в сайт".

Привлекать создателей контента хотят более низкой комиссией, чем у конкурентов — всего 5% при выводе на карту. Если деньги остаются в платежной системе VK Pay, комиссии нет вообще. Тот же Patreon, который мы упоминали, берет себе 10%, ну а для жертвователей, в первую очередь для так называемого ядра аудитории, самой преданной части подписчиков, обещают удобство получения контента.

Дмитрий Кострюков, руководитель проекта VK Donut: "Изначально, когда мы разрабатывали Donut, мы думали о внедрении анонимных платежей, соответственно, других возможностей "надонатить", но по мере работы с аудиторией мы решили сфокусироваться на ядре. На том, чтобы у авторов была возможность создать контент любого типа, чтобы он мгновенно был доступен пользователям. Контент, которые создает автор, присылается в личку, соответственно, пользователи мгновенно его видят, им не нужно заходить в ленту и искать его среди каких-то постов".

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Ставшие столь популярными в последнее время маски, как выяснилось, могут быть еще и высокотехнологичными, и полезными с точки зрения взаимодействия с внешним миром. Свой вариант превращения этого аксессуара в натуральный гаджет представил японский стартап. Называется устройство C-mask и состоит из сменной медицинской маски с микрофоном, динамиком и модулем беспроводной связи. Все это подключается к смартфону или планшету по Bluetooth и может, например, расшифровывать речь, переводить ее в текст, сохранять начитанные мысли в заметках. Может работать в качестве "мегафона", то есть усиливать голос владельца, решая таким образом проблему глухого и тихого голоса из-под маски.

Разумеется, встроенный микрофон можно использовать и просто для звонков по телефону, это, говорят, безопаснее, чем снимать для этого одноразовую защитную маску и практичнее. Потому что по-хорошему всякий раз нужно надевать новую. И самое интересное — встроенный голосовой переводчик. Поддерживаются английский, китайский, испанский, французский, корейский, тайский, вьетнамский и индонезийский языки. Список обещают расширять, но одно только то, что это носимый на лице переводчик в реальном времени — уже полезно.

Впрочем, именно с переводом есть некоторая особенность — эта функция потребует ежемесячной абонентской платы и это в дополнение к стоимости самой маски, а это на данный момент $40. Впрочем, потенциальных покупателей вполне хватает. На краудфандинговой площадке на запуск проекта собрали четверть миллиона долларов всего за 37 минут и уже сейчас, не выпустив эту, говорят про следующую версию с модулем Wi-Fi и технологией дополненной реальности. Зачем это все, правда, пока никак не объясняют.