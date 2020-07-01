Путин проголосовал в РАН

Президент России Владимир Путин в среду приехал на избирательный участок номер 2151 в Российской академии наук. Глава государства традиционно делает свой выбор на голосованиях разного уровня на этом участке.

1 июля в России проходит основной день голосования по внесению поправок в Конституцию РФ. Первоначально оно было назначено на 22 апреля, но ради сохранения здоровья россиян в условиях пандемии COVID-19 дата была перенесена.

Как рассказал "Интерфаксу" председатель Мосгоризбиркома Юрий Ермолов, все участки в столице открылись вовремя и работают "в штатном режиме". Следить за ходом голосования на участках граждане могут в Интернете. Трансляция, отметил Ермолов, будет продолжаться вплоть до подписания участковой комиссией итогового протокола.

Из 3604 московских избирательных участков 1978 оборудованы комплексами обработки бюллетеней, добавил глава Мосгоризбиркома.

В Москве и Нижегородской области избиратели могут принять участие в голосовании удаленно — через портал Госуслуг.

По данным ЦИК России на утро 30 июня, в голосовании уже приняли участие свыше 49,6 миллиона избирателей при явке 45,7 процентов.