1 июля 202011:48

Собянин оценил создание Новой Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал "верным решением" присоединение новых территорий в 2012 году. На своем сайте столичный градоначальник написал, что существовали разные точки зрения и критические оценки, однако жизнь доказала, что восемь лет назад принято верное решение.

Новые территории присоединились к Москве 1 июля 2012 года. Некоторые районы Московской области общей площадью 148 тысяч гектаров стали столичными, увеличив площадь "лучшего города Земли" в 2,5 раза.

Инвестиции дали огромный толчок развитию Новой Москвы: количество рабочих мест выросло в три раза — с 85 тысяч до 258 тысяч, построено 11,7 миллиона кв. м жилья, возведено 84 соцобъекта (детсады, школы, поликлиники), при этом сохранены лесные массивы (до 51% территории Новой Москвы), а также дачные участки и садовые товарищества – к ранее удаленным территориям проводят газ и асфальтовые дороги, открываются новые станции метро и МЦД.

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