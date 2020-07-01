Журналистку CNN ограбили во время прямого эфира

Репортера бразильского подразделения телекомпании CNN ограбили во время прямого включения из Сан-Паулу. Ведущий в студии заметил произошедшее только спустя несколько минут, когда журналистка перестала отвечать на его вопросы.

Инцидент произошел еще 25 июля у моста Понте-дас-Бандейрас: Бруна Маседо расположилась на набережной реки Тиете, чтобы продемонстрировать зрителям, насколько поднялся ее уровень после затяжных ливней. Оператора у нее не было, трансляцию она вела через мобильный телефон.

На журналистку обратил внимание бездомный, который долго присматривался к девушке, а затем подошел вплотную, вытащил нож и потребовал отдать ему смартфон, после чего скрылся с места. Ведущий в это время продолжал рассказывать о непогоде и не сразу заметил, что его коллегу ограбили в прямом эфире.

Информации о задержании подозреваемого не поступало.