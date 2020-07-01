Оператор "Северного потока-2" и Герхард Шредер прокомментировали расширение санкций

Расширение санкций США против проекта газопровода "Северный поток — 2" заблокирует инвестиции в завершение его строительства в размере около 700 миллионов евро. По сообщению оператора проекта — компании Nord Stream 2 AG — предлагаемые Штатами дополнительные санкции в и без того непростой экономической ситуации напрямую затронут свыше 120 компаний из более чем 12 стран Европы.

Также эти санкции поставят под удар около 12 миллиардов евро капиталовложений в энергетическую инфраструктуру Евросоюза, включая примерно 8 миллиардов евро, вложенных в строительство самого "Северного потока — 2", 3 миллиарда, инвестированных в развитие газотранспортной инфраструктуры в Германии, и еще 750 миллионов — в Чехии. Инфраструктура, о которой идет речь, была построена для доставки газа из "Северного потока — 2" на рынки по всей Европе, передает ТАСС.

В Nord Stream 2 AG подчеркивают: санкции представляются рассчитанными на увеличение поставок в Европу более дорогостоящего американского сжиженного природного газа путем уничтожения потенциального конкурента, и без газопровода "Северный поток — 2" промышленные и частные потребители в Европе будут вынуждены ежегодно переплачивать миллиарды за этот ключевой энергетический ресурс.

По словам бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера, если "Северный поток — 2" нельзя будет завершить, 12 миллиардов евро инвестиций придется просто списать. Об этом, передает "Интерфакс", экс-бундесканцлер заявил на открытых слушаниях в Бундестаге, куда его вызвали в качестве эксперта. Шредер входит в совет директоров "Роснефти" и возглавляет комитет акционеров проектной компании Nord Stream.

Нынешние планы санкций против "Северного потока — 2" — уже не первая попытка США вмешаться в энергетическую политику Германии, говорит Шредер. Посредством санкций США хотят взять контроль над энергополитическим сектором ЕС и "предписать, что делать Германии", предупреждает он. Германия, убежден Шредер, должна сказать "нет" в собственных национальных интересах.

На прошлой неделе члены Конгресса США от обеих партий — как республиканцы, так и демократы — внесли на рассмотрение палаты законопроект об усилении санкций против проекта "Северный поток — 2". После первой волны санкций США подрядчик "Газпрома" — швейцарская компания Allseas — остановила работу по прокладке труб. В ней были задействованы три судна Allseas — Pioneering Spirit, Solitaire и Audacia.

После этого "Газпром" решил задействовать собственный трубоукладчик — модернизированное в Находке судно "Академик Черский". Сейчас этот трубоукладчик стоит в немецком порту Мукран на острове Рюген. Как заявили ранее в "Газпроме", газопровод "Северный поток — 2", построенный уже почти на 94 процента, будет достроен российской стороной.

Тем временем американский Сенат включил санкции против "Северного потока — 2" в проект оборонного бюджета США, чтобы ускорить принятие ограничительных мер. В Берлине обеспокоены угрозой экстерриториальных ограничений в отношении европейских компаний. Еврокомиссия начала готовить пакет контрмер.