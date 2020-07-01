ЦИК жестко следит за нарушениями

Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова рассказала в среду о ходе общероссийского голосования по поправкам к Конституции. По словам Панфиловой, серьезных нарушений избирательного законодательства пока не зафиксировано. "Жестко следим за этим", — отметила Памфилова.

На 11 часов по московскому времени свой выбор сделали 56,28 процентов избирателей. Во вторник в 20:00 по московскому времени завершились некоторые виды голосования - вне помещений на придомовых территориях, а также электронное удаленное голосование в Москве и Нижегородской области.

Как рассказала Элла Памфилова, подсчет голосов россиян начнется после закрытия всех избирательных участков в стране. "Все бюллетени по всем видам голосования запечатаны в сейф-пакетах. Каждый сейф-пакет имеет свой индивидуальный номер. Они охраняются", — подчеркнула Памфилова.

По словам зампредседателя Центральной избирательной комиссии России Николая Булаева, итоги голосования можно будет узнать в Интернете. Результаты будут публиковаться онлайн, начиная с Дальнего Востока.

Общероссийское голосование ранее было назначено на 22 апреля, но перенесено в целях сохранения здоровья россиян в условиях распространения коронавирусной инфекции.