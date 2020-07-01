Послы России и Белоруссии сделали ряд заявлений

Экономическая интеграция Белоруссии и России в рамках Союзного государства не угрожает суверенитету обеих стран, речь идет о новом позиционировании, повышении конкурентоспособности, поддержке экспорта, заявил посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев. Дипломат также анонсировал заседание союзного Совмина в конце года, на котором продолжится согласование дорожных карт.

В то же время посол Белоруссии в России Владимир Семашко говорит, что Россия в 2019 году предлагала Белоруссии передать на наднациональный уровень 95% полномочий. Минск по-прежнему ставит вопрос компенсации белорусским НПЗ в связи с налоговым маневром в РФ. Однако государства стараются договориться о формировании единого рынка газа и согласовать цены.

Соглашение о взаимном признании виз между Россией и Белоруссией на практике заработает в конце 2020 — начале 2021 года.

Чиновник дополнительно попросил не устраивать ажиотаж вокруг президентских выборов в Белоруссии, ведь критика всегда была, и это нормально, передает "Интерфакс".

С 2020 года у Белоруссии не было соглашения с Россией на поставку нефти по трубопроводу "Дружба" из-за спора вокруг размера премии к беспошлинной цене нефти. Только ГК "Сафмар" Михаила Гуцериева продолжила поставки, в связи с чем Минск начал покупать нефть у других поставщиков. В марте договоренности возобновили.