Онлайн-голосование хотят сделать частью выборов в России

Технология онлайн-голосования должна стать неотъемлемой частью выборов в России, заявил глава Минкомсвязи Максут Шадаев. "Технологически, мне кажется, к этому уже готовы. И этот большой эксперимент подтверждает это", — отметил министр.

По его словам, голосование по поправкам в Конституцию показало, что эта технология востребована, что люди готовы, людям это интересно, людям это удобно.

В интервью телеканалу "Россия 24" Шадаев заявил, что онлайн-системы для общероссийского голосования отработали штатно. "Портал госуслуг периодически проверяют на устойчивость. В основном атаки были на сайт ЦИК, насколько я знаю. Здесь система защиты отработала штатно, поэтому каких-то серьезных угроз не возникло", — подчеркнул глава Минкомсвязи.

Что же касается возможности проголосовать повторно с применением онлайн-способа, Шадаев предположил, что виноват тут "человеческий фактор", для исключения этого необходима четкая работа членов участковых комиссий.

По словам министра, члены участковых комиссий должны тщательно проверять всех пришедших на выборы граждан, чтобы не дать им возможности проголосовать второй раз. Вместе с тем, человек, записавшийся на электронное голосование и по каким-то причинам решивший голосовать очно, должен также иметь такую возможность. "Это требует четкой, слаженной работы участковых избирательных комиссий", — указал Шадаев.

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству, сопредседатель рабочей группы по обсуждению поправок в Конституцию Андрей Клишас высказал мнение, что электронное голосование удобно для избирателей, за ним будущее.

1 июля в России проходит основной день голосования по поправкам в Конституцию. Электронное голосование проходило только в двух регионах: Москве и Нижегородской области. Президент России Владимир Путин проголосовал 1 июня на избирательном участке. После этого ему выдали подарочный набор.