Минкомсвязь не против открытия в России офиса Telegram

Минкомсвязь РФ поддержит решение Telegram открыть офис в России, заявил глава ведомства Максут Шадаев. Свой ответ министр обосновал тем, что чем больше технологических компаний будут присутствовать в России, тем больше будут создавать рабочие места. Планы основателя мессенджера Павла Дурова на этот счет пока неизвестны.

В 2018 году Роскомнадзор блокировал Telegram на территории России за отказ предоставить ключи шифрования. Две недели назад блокировка была снята. По статистике, в России Telegram используют порядка 30 миллионов человек.