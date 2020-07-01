Москвичей предупредили о грозе с градом и сильным ветром

В Москве в среду, 1 июля, ожидается дождь, местами сильный, гроза, град, порывы ветра при грозе могут достигать 18-20 метров в секунду. В этой связи МЧС России рекомендует жителям и гостям столицы быть внимательными и осторожными.

Предупреждение объявлено до конца текущих суток. По прогнозам МЧС, в городе может выпасть более 20 миллиметров осадков.

Спасатели советуют не выходить в среду на улицу без необходимости, а находясь вне дома, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, укрываться от непогоды не под деревьями, а в капитальных строениях, парковать машины вдали от деревьев. Управляя автомобилем, водители должны соблюдать скоростной режим и дистанцию, пишет "Интерфакс".