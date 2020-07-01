Тренер "Барселоны" Сетьен: я далек от слухов о моей отставке

Последние матчи "Барселоны" в чемпионате Испании – три ничьих в четырех встречах, — дали почву инсайдерам говорить, что тренер каталонцев Кике Сетьен может покинуть свой пост в конце этого сезона, если команда не совершит прорыва. Сам наставник "сине-гранатовых" сообщил, что не слышал ничего про свой уход.

"Я чувствую поддержку в раздевалке, и уж точно не буду говорить ничего о встрече с руководством и раскрывать то, о чем мы разговаривали, – цитирует 61-летнего тренера издание Marca. – Скажу больше, я вообще не ощущаю, чтобы кто-то меня обсуждал".

Очередная ничья "Барсы" с соперниками из мадридского "Атлетико" экспертами расценивается, как тренерская неудача. Сетьену досталось и за схему игры, и за то, что он выпустил француза Гризманна на 2 последние минуты матча.

Грустно, — признался тренер "Барселовн". – Нам все сложнее и сложнее. Потеря очков означает, что у нас все меньше шансов на борьбу за титул. Мы должны продолжать работать. "Атлетико" – хорошая команда. Они очень хорошо защищаются, перекрывают пространство. У них отличные игроки. Но я вполне доволен игрой. Временами мы достаточно хорошо владели мячом".