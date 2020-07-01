1 июля 202014:11

Замглавы одного из крупнейших заводов Рязани погиб в столкновении с лосем

УМВД по Рязанской области

Заместитель генерального директора одного из крупнейших заводов Рязани погиб в столкновении с выбежавшим на дорогу лосем, еще два человека получили травмы.

Авария, по данным регионального управления МВД, произошла поздним вечером 30 июня у села Дубровичи, на 13-м километре дороги Рязань — Спасск. В темноте 46-летний водитель Toyota Camry не заметил перебегавшего проезжую часть лося и сбил животное. Судя по кадрам с места, сохатый после удара приземлился на крышу легковушки, а затем рухнул на асфальт.

Находившийся на переднем пассажирском сидении 54-летний замглавы Рязанского радиозавода Алексей Широков от полученных травм скончался на месте. Еще двое пассажиров автомобил получили травмы.

Лось не пережил аварии — к моменту приезда полицейских он был мертв.

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