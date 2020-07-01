Матч чемпионата России между "Оренбургом" и "Рубином" может быть перенесен

Встреча 26-го тура чемпионата России по футболу между казанским "Рубином" и "Оренбургом", запланированная на 5 июля, может быть перенесена на другую дату. Представители клуба из Казани выразили готовность сыграть с соперником 19 июля.

Как сообщает "Бизнес Online", "Рубин" не рассматривает варианта с проведением встречи против молодежной команды "Оренбурга", чтобы не испортить имидж клуба.

Ранее стало известно, что оренбургские футболисты не сыграют с "Уралом" из-за коронавируса. "Оренбургу" засчитано уже второе техническое поражение после возобновления национального чемпионата.