Сильный пожар вспыхнул в ангаре под Красногорском

Огромный столб черного дыма поднялся в небо над Новорижским шоссе близ подмосковного Красногорска. Очевидец снял дымовую завесу на видео.

По предварительным данным, огонь охватил ангар с покрышками в деревне Гольево, площадь пожара превышает 2 тысячи квадратных метров. Черный столб дыма виден за несколько километров.

Информации о пострадавших не поступало.