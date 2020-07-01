США добавляют проблем и высасывают ресурсы Сирии, считают Путин и Рухани

Санкции против САР со стороны США незаконны, губят экономику республики и добавляют ей проблем. Сирии нужно помочь, подумать, как организовать гуманитарную помощь по соответствующим каналам, заявил российский лидер Владимир Путин во время саммита с коллегами из Ирана и Турции. И добавил, что предпосылки для политико-дипломатического урегулирования конфликта в регионе уже созданы.

Президент Ирана Хасан Рухани уверен, что США под видом борьбы с терроризмом высасывают природные ресурсы Сирии, увеличивая количество незаконных военных баз в нефтяных районах. Со стороны Путина поступило предложение обсудить дополнительные меры по борьбе с террористами.

Кроме того, российский президент подтвердил готовность приехать в Тегеран на саммит, как только позволит обстановка.

Саммит стран - гарантов астанинского процесса в Сирии должен был состояться в Тегеране, но из-за коронавируса его перенесли в онлайн. Видеовстречу транслирует канал "Россия 24".