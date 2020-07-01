Любительница быстрой езды опрокинула маршрутку в Воронеже. Видео

В Воронеже 21-летняя девушка, сидя за рулем легковушки, устроила аварию и умудрилась опрокинуть маршрутное такси с людьми.

Инцидент произошел во вторник, 30 июня, на Московском шоссе. Девушка за рулем автомобиля Audi разогналась и на большой скорости ударила микроавтобус сзади. Маршрутка потеряла управление и легла на бок.

Водители не пострадали, однако двум пассажирам понадобилась медицинская помощь. По информации издания "МОЁ!", 38-летняя женщина повредила колено, а у 28-летнего мужчины был диагностирован компрессионный перелом позвоночника.

Пострадавшие после оказания помощи в больнице были отправлены на амбулаторное лечение.