ЦИК предупредил о готовящихся провокациях

В ходе голосования по поправкам в Конституцию готовятся провокации, и ЦИК об этом знает, заявила глава комиссии Элла Памфилова.

Она пообещала внести в "черный файл" организации, замеченные в провокациях, и лишить их аккредитации на следующих выборах.

Так глава ЦИК отреагировала на информацию из избиркомов Воронежской и Рязанской областей. Их председатели сообщили, что информационное агентство "Время" распространяет информацию о препятствии фотосъемке на избирательных участках.

В эфире телеканала "Россия 24" Памфилова назвала агентство "Время" "шарашкиной конторой", которая создана под конкретную задачу. По ее словам, журналисты агентства отправляют "фейк на карту, с карты", и вот так самоопыляются".

Ранее в среду она рассказала, что в ходе общероссийского голосования серьезных нарушений не зафиксировано. ЦИК жестко следит за этим, заверила Памфилова.

По данным ЦИК на 14:35 московского времени в среду, 1 июля, общая явка на голосовании по поправкам в Конституцию составила 60,02 процента. Наибольшая явка наблюдается в Туве, Чечне и Кемеровской области, наименьшая — в Карелии и Мурманской области.

1 июля в России проходит основной день голосования по поправкам в Конституцию. Из-за распространения коронавируса для обеспечения безопасности граждан было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю — с 25 июня по 1 июля.