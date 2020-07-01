МИД России: за рубежом голосование по поправкам пытаются дискредитировать

Голосование по поправкам в Конституцию РФ подвергается целенаправленным попыткам дискредитации на участках за рубежом, заявил статс-секретарь — заместитель министра иностранных дел России Евгений Иванов. В ходе видеоконференции на тему организации голосования граждан, находящихся за пределами России он сказал, что попытки единичные, но осознанные. Например, попытка проголосовать несколько раз, в том числе и с помощью сайта госуслуг.

В целом, голосование за рубежом проходит спокойно, в 144 странах мира создано 254 избирательных участка, проведено 42 выездных и досрочных голосования. В них приняли участие 33 тысячи россиян – сотрудники российских компаний, военнослужащие российских баз и их семьи.

Три участка в Австралии и Новой Зеландии уже завершили работу, идет подсчет голосов.