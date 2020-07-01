Влашич – об игре со "Спартаком": важнейшие три очка. Счастлив, что победили

Полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич высказался о матче 25-го тура чемпионата России против столичного "Спартака" (2:0). Оба мяча "армейцев" забил 22-летний хорват.

"Важнейшие три очка! Дерби – самый большой матч в сезоне для нас. Все знают, что такая игра означает для футболистов, для болельщиков, для клуба, – приводит слова Влашича пресс-служба ЦСКА. – Я счастлив, что мы победили. Тем более, что выиграть какое-то время не получалось. Это было так важно".

Напомним, "красно-синие" прервали безвыигрышную серию в РПЛ из семи матчей – четыре ничьи и три поражения. ЦСКА с 40 очками занимает пятое место в турнирной таблице, а "Спартак" расположился строчкой ниже, имея в активе на восемь очков меньше.

В следующем туре российской премьер-лиги "армейцы" в субботу, 4 июля, примут грозненский "Ахмат", а "красно-белые" в тот же день дома сыграют с "Тамбовом".