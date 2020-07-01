Обновленные цифры от Центризбиркома

На голосовании по внесению поправок в Конституцию России по данным на 16:00 по московскому времени обработано 1,86 процента протоколов. Явка по Москве на это время составила 48,73 процента.



По данным ЦИК, вводить данные протоколов начали 12 регионов страны. Первые результаты таковы: за изменения в основной закон страны высказались 71,27 процента, против — 27,69 процента проголосовавших, передает "Интерфакс".

В Чукотском автономном округе обработано 60 процентов протоколов, "за" там проголосовали 83,69 процента, "против" — 15,09 процента избирателей. На Камчатке обработано 3,77 процента протоколов, за внесение поправок и против этого проголосовали, соответственно, 70,59 и 28,49 процента избирателей.

В Сахалинской области обработано 58,57 процента протоколов, "за" и "против" проголосовали 75,63 и 23,29 процента. В Магаданской области обработано 17,65 процента протоколов, "за" и "против" проголосовали 65,27 и 32,76 процента.

В Приморском крае обработано 20,36 процента протоколов, "за" и "против" проголосовали 81,57 и 17,66 процента. В Еврейской автономной области обработано 26,23 процента, "за" и "против" проголосовали 82,85 и 15,62 процента.

В Хабаровском крае обработано 38,83 процента протоколов, "за" и "против" проголосовали 63,94 и 34,93 процента. В Амурской области по итогам обработки 3,16 процента протоколов "за" и "против" проголосовали 71,61 процента и 27,67 процента избирателей.

В Республике Саха (Якутия) обработано 24,63 процента протоколов, "за" и "против" проголосовали 62,35 и 36,43 процента. В Забайкальском крае обработано 1,83 процента протоколов, "за" и "против" проголосовали 81,67 и 17,40 процента.

В Иркутской области по итогам обработки 0,94 процента протоколов "за" и "против" проголосовали 82,87 и 16,48 процента. В Республике Бурятия обработано 0,36 процента протоколов, "за" и "против" проголосовали 69,78 процента и 29,86 процента избирателей.