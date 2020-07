Истребитель F-16CM разбился на авиабазе в США

Истребитель F-16CM потерпел крушение на базе ВВС США в Южной Каролине. Пилот боевой машины погиб, сообщает Fox News.

ЧП произошло около 23:30 в последний день июня (к тому моменту в Москве было 06:30 утра 1 июля) на авиабазе Шоу (Shaw Air Force Base). Пилот F-16CM Fighting Falcon, как отмечается в заявлении представителей базы, выполнял обычный учебный полет.

Sad day for Shaw AF base, F-16 CM crashed today, pilot Declared as Dead, prayers for the departed Soul@TheAviationist #1stJuly #aviation #pilots pic.twitter.com/x4oLI5Q2Dr