Истребитель F-16CM разбился на авиабазе в США

Истребитель F-16CM потерпел крушение на базе ВВС США в Южной Каролине. Пилот боевой машины погиб, сообщает Fox News.

ЧП произошло около 23:30 в последний день июня (к тому моменту в Москве было 06:30 утра 1 июля) на авиабазе Шоу (Shaw Air Force Base). Пилот F-16CM Fighting Falcon, как отмечается в заявлении представителей базы, выполнял обычный учебный полет.

В причинах катастрофы предстоит разобраться экспертам.

Помимо F-16, за последние полгода ВВС США в ходе различных инцидентов потеряли по одному истребителю F-22A, F-35A, F-15C, один сверхдальнемагистральный Bombardier Global Express Elint и вертолет MH-60 Seahawk.